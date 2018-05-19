Hakkari’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Hakkari’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Valilik binası önünde Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayarak daha sonra Hakkari Spor Salonu’nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal tarafından günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapıldı. 19 Mayıs’ın yok edilmeye çalışılan, yurdu işgal edilen bir milletin küllerinden yeniden doğduğu gün olduğunu belirten Güldal, yeryüzündeki mazlum milletlere 19 Mayıs 1919 örnek olduğunu, dünyada yankı uyandırdığını söyledi. Anadolu’ya bağımsızlık kapısını aralanmış olduğunu ifade eden Güldal, “Mustafa Kemal Atatürk üstün bir mücadele ruhu ile kazanılan bu zaferi genç kuşaklarca her anlamda sürdürüleceğine inanıyordu. Bu nedenle 1923’te Cumhuriyeti kuran Atatürk Cumhuriyeti de gençlere emanet etmiştir. Gençlerimize siyaset ve devlet yönetiminde de duyulan güveni somut gösterisi olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşamaktayız. 19 Mayıs 1919 yıl dönümünde göstermiş olduğu hedeflere doğru yürüyeceğimize ve gençliğin emin ellerde olduğunu ifade etmek istiyor ve onunla da gurur duyuyoruz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Meltem Kılıç isimli öğrenci tarafından “Atatürk’ten Son Mektup” adlı şiir okundu. Ardından gençlik adına konuşmayı ise Çilem Numlu yaptı. Gençlik Haftası boyunca yapılan faaliyetlerde dereceye giren sporculara Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından ödülleri verildi. Daha sonra Güreş, Muay Thai, Judo gösterileri, halk oyunları gösterisi ve sportif stantların gezilmesinin ardından program sona erdi.

Kutlama programına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Adalet Komisyonu Başkanı Sevgin Kuruyamaç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Battal Aslan, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Yüksekova’da 19 Mayıs coşkusu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yüksekova Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Pprogram, Selahattin Eyyübi Kültür Merkezinde devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaçıkçı, “PKK, DEAŞ ve FETÖ terörünü, 15 Temmuzla insanlarımız rahat olmasın, kendi içiyle uğraşsın, üretmesin, büyümesin ve gelişmesin benim insanım refaha erişmesin istiyorlar. Bütün dertleri bu. Kendi insanları refah içerisinde yaşasın ama Orta Doğu’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devlet olmasın İran, Suriye, Libya ve Irak olmasın. Adı baharda başlayan bir yolculuk vardı. Baharın getirdiği sonuç, hepsine kış geldi. Libya diye bir devlet yok. Suriye var yok. Irak kendi içerisinde kavgalı, hani insan hakları hani demokrasi gelecekti. Suriye’ye demokrasi getireceğiz dediler ama mülteciler sığınacak yer arıyorlar. Bunların dertleri refah huzur değil buradaki insanlara huzur olmasın. Orta Doğu’da, İsrail rahat olsun, rahat yaşasın. Avrupa, Amerika rahat yaşasın, diğerlerinde ne olursa olsun istedikleri bu. Amerika’nın, Fransa’nın, İngiltere’nin ne işi var bu coğrafyada dün Afrin’e karşıydılar Orta Doğu’nun arasında nifak sokmaya çalıştılar bütün dertleri bu. Bu coğrafyada insanlarımızın refahı artsın, büyüsün, gelişsin böyle bir dertleri yok. Ankara’sında, İstanbul’unda, Yüksekova’sında niye bomba patlatıyorlar. Bütün mesela orada zamanında cephede yenemediklerini hıncını tutuyorlar” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Daha sonra Yüksekova Gençlik Merkezi öğrencileri, kendi kategorilerinde gösteriler yaptı.

Kutlamaya Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaçıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Garnizon Komutan Vekili Albay Mahmut Büyükcıngı, Cumhuriyet Başsavcısı Görkan Gördoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Emniyet Müdürü Haluk Baş ve kurum amirleri katıldı.