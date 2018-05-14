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14 Mayıs 2018 16:57

Hakkari’de ‘2. Geleneksel Matematik-Fen Olimpiyatları’ yapıldı

Fen Olimpiyatları’, 320 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hakkari’de ‘2. Geleneksel Matematik-Fen Olimpiyatları’ yapıldı

14 Mayıs 2018 16:57


Seyyit Taha İmam Hatip Ortaokulu tarafından iki yıldır ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen olimpiyatın bu seneki ayağında dereceye girenlere yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda ödül töreni yapıldı.


Öğrencilerin ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Müdür Yardımcısı Bilal Gür, şube müdürleri Mustafa Karaman, Abdulmecit Yılmaz, Ayhan Turgut, Sait Ediş, Erol Hanligil ve Selahattin Yüzgeç tarafından takdim edildi.


Programa katılan okul müdürleri, veliler ve öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, olimpiyatları düzenleyen Seyyit Taha İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Necdet Tanyürek’e, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Durgun, “Hakkari’nin bu tür etkinliklerle anılması ve bu tür faaliyetlerin yapılması bizleri mutlu etmektedir” dedi.


Olimpiyatlarda birinciye tam, ikinciye yarım, 3., 4. ve 5.’ye ise çeyrek altın ödül olarak verildi.




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