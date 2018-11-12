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Hakkari'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporları sezonu başlıyor

Hakkari’de okul sporları sezonuna yönelik ilk bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hakkari'de okul sporları sezonuna yönelik ilk bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Okul sporları sezonuna yönelik ilk bilgilendirme toplantısı 5 Kasım 2018 tarihinde Çukurca ilçesinde, 6 Kasım 2018 tarihinde ise Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, 8 Kasım 2018 tarihinde ise Hakkari merkezde İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Reşit Güldal ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya il genelinden okullarını temsilen beden eğitimi öğretmenleri katılarak yıl boyunca düzenlenecek faaliyetlere kullanılacak Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemine yönelik çeşitli bilgiler, Sportif Eğitim Uzmanları İsa Ayhan ile Hakan Artıran tarafından katılımcılara iletildi. Kasımın üçüncü haftası başlanacak olan okul sporları faaliyetlerinin takviminin ise hazırlandığı belirtildi.

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