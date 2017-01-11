Hakkari’de 225 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir depoda 225 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu çalışmalar kapsamında 10 Ocak 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Kadıköy köyünde ikamet eden C.O. isimli şahsın deposunda 225 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.