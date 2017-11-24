Hakkari’de 24 Kasım Öğretmenler Günü

Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde devam etti. Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile çok sayıda öğretmen katıldı. Program; halk oyunları, tiyatro gösterimi ve koro dinletisinin ardından göreve yeni başlayan aday öğretmenlerin yemin töreniyle son buldu.