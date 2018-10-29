Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Hakkâri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Şehir Stadyumu'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çocukların asker selamı ile durması ve karlı Sümbül Dağı'nın eteklerinde yapılan programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler; öğretmen, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak, günümüzden geçmişe ülkemizde meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunması, değişik okullardan öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterisi, değişik yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ve geçit töreni ile program sona erdi.

Programa Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları İdris Koç ve Mustafa Pala, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Çukurca ilçesinde yapılan kutlamalar ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından down sendromlu 4 çocuğun yaptığı gösterisi ilgiyle izlendi. Ahmed-i Hani Konferans Salonunda yapılan programa kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.