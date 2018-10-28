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Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Hakkâri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hakkâri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.


Valilik önünde düzenlenen törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Bülent Soykan, Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alık, vali yardımcıları İdris Koç ve Mustafa Pala, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.


Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Bülent Soykan ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. (FT-MSA-Y)

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