Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Valilik önünde düzenlenen tören Atatürk anıtına çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen Bahadır Yağcılar tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ile birlikte makamında tebrikleri kabul etti.

Törene Vali Toprak’ın yanı sıra eşi Dr. Funda Toprak, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve Mehmetçik katıldı.