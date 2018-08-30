Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 16:31

Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Hakkari’de de törenle kutlandı.

Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 16:31


Valilik önünde düzenlenen tören Atatürk anıtına çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen Bahadır Yağcılar tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ile birlikte makamında tebrikleri kabul etti.


Törene Vali Toprak’ın yanı sıra eşi Dr. Funda Toprak, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve Mehmetçik katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç