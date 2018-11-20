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Hakkari'de 339 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 339 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 339 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Hacıbey köyü Başaklı Mezrasında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında 10 çuval içerisinde toplam 339 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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