Hakkari'de ‘4 Ekim Hayvanları Korumu Günü' etkinlikleri

Hakkari'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolaysıyla bir dizi etkinlik yapıldı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki değişik noktalarda başıboş hayvanlara mama verdi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan beslenmenin ardından genel sağlık kontrolleri yapılan hayvanlarla ilgili vatandaş da bilgilendirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, beslenme çalışmalarının sadece bugüne has olmadığını, rutin olarak devam ettiğini ifade ettiler.