Hakkari'de 42 bin 525 adet av fişeği ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 42 bin 525 adet av fişeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada," İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 Eylül 2018 günü saat: 20.00 sıralarında Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Cemekürk Mezrası Türkiye-Irak sınır hattında tespit edilen yük hayvanı üzerinde Türkiye topraklarından Irak topraklarına yasadışı yollardan geçirilmek üzere torbalandığı değerlendirilen 42 bin 525 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.