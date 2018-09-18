İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de 42 bin 525 adet av fişeği ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 42 bin 525 adet av fişeği ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 42 bin 525 adet av fişeği ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada," İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 Eylül 2018 günü saat: 20.00 sıralarında Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Cemekürk Mezrası Türkiye-Irak sınır hattında tespit edilen yük hayvanı üzerinde Türkiye topraklarından Irak topraklarına yasadışı yollardan geçirilmek üzere torbalandığı değerlendirilen 42 bin 525 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.