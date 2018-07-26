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26 Temmuz 2018 17:38

Hakkari’de 43 sağlık çalışanı sertifika aldı

Hakkari Devlet Hastanesinde düzenlenen törenle ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı’ eğitimi alan 43 sağlık personeline sertifika verildi.

Hakkari’de 43 sağlık çalışanı sertifika aldı

26 Temmuz 2018 17:38


Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hakkari Devlet Hastanesi ve Yüksekova Devlet Hastanesinin “Yenidoğan Yoğun Bakım Bebek Dostu Hastane” unvanlarını alabilmeleri için “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında görev yapan hekim ve yardımcı sağlık personeline “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” verildiği belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu eğitimi gerçekleştirmek üzere Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iki eğitimci görevlendirildi. Hakkari Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen eğitime kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve hastanelerin ilgili birimlerinde görev yapan 43 yardımcı sağlık personelimiz katıldı. Düzenlenen eğitim sonunda sertifikalarını almaya hak kazanan katılımcılara Hakkari Devlet Hastanesinde düzenlenen törenle ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı’ sertifikaları dağıtıldı. Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Celal Yücel Batmacı ile İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticilerinin katıldığı sertifika töreninde, Dr. Funda Toprak ve eğitimcilerden Dr. Semra Gümüş Gündüz birer konuşma yaparak anne sütü ve emzirme noktasında düzenlenen bu eğitimin önemine değindiler. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Hakkari Devlet Hastanesi ve Yüksekova Devlet Hastanesi birçok hizmeti uygulamaya geçirerek Türkiye’de bu alanda ilklerin arasında yerini almıştır. Daha önce 2014 yılında ‘Bebek Dostu Hastane’, 2017 yılında da ‘Anne Dostu Hastane’ unvanlarına layık görülen hastanelerimiz, ‘Yenidoğan Yoğun Bakım Bebek Dostu Hastane’ unvanını da almak için sağlık hizmeti sunumunda gayretli ve özverili çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.




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