İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tırda narkotik dedektör köpeği "Cadı" ile yapılan aramada 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tırda narkotik dedektör köpeği "Cadı" ile yapılan aramada 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.


Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 20 Eylül'de il merkezindeki Depin Polis Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı. Polis ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine 33 plakalı bir tır durduruldu. Narkotik dedektör köpeği ‘Cadı'nın tepki vermesi üzerine tırda yapılan aramada, değişik yerlerde toplam daralı ağırlığı 56 kilo 240 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.