Hakkari’de 6 bin 980 paket sigara ele geçirildi

Hakkâri KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılığın önlenmesi amacı ile 15 Ağustos 2018 günü Depin Polis Kontrol Noktasında yapılan yol uygulaması sırasında Çukurca ilçesi istikametinden gelen bir yolcu aracı durduruldu. Aracın durumundan şüphelenilmesi üzerine mahkeme kararı ile yapılan aramada, aracın taban ve tavan kısmına yapılan gizli bölme içerisinde 6 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bir şüpheli şahıs, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.