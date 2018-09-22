Hakkari'de 6 bin öğrencinin katıldığı yaz okulları sona erdi

“Sağlıklı bir gelecek sporla gelecek” projesi kapsamında Haziran ayında başlayan ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 115 antrenörün görev aldığı ve 11 ayrı branşta yaklaşık 6 bin öğrencinin katılım gösterdiği yaz spor okulları Kıran kapalı spor salonunda yapılan etkinlikle sona erdi. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğrenci ve antrenörleri ile bir araya geldi. Bir süre öğrencilerin oynadığı basketbol maçını izleyen Başkan Epcim ve beraberindekiler, daha sonda yaz spor okullarına katılan öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiler. Yaz spor okullarına rekor bir katılımın sağlandığını ifade eden Başkan Epcim, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Sağlıklı bir gelecek sporla gelecek” projesi koordinatörü İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, Haziran ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hakkari Belediye Başkanlığı bünyesinde 11 değişik dalda başlatılan basketbol, futbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, tenis, atletizm ve jimnastik kurslarına yaklaşık 6 bin öğrencinin katıldığını söyledi. Yaz kurslarını rekor bir katılım ile bitirdiklerini ifade eden Hanlıgil, emeği geçen herkese teşekkür etti. Sevinçlerini dile getiren öğrenciler ise yaz ayı boyunca kendilerini her konuda yetiştiren hocalarına teşekkür ettiler.

Sor salonundan ayrılan Başkan Epcim ve beraberindekiler, Atatürk Anadolu Lisesi halı saha tesislerinde futbol maçı yapan öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Okulun çevresini dolaşarak okul yöneticilerinden bilgi alan Başkan Epcim daha sonra buradan ayrıldı.