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Hakkari'de 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “10 Ekim 2018 günü Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü Türkiye-Irak sınır hattında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında tespit edilen sahipsiz 2 yük hayvanı üzerinde yapılan aramada, 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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