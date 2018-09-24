Hakkari'de 66 kursiyere sertifika verildi

İl Özel İdaresinde düzenlenen sertifika dağıtım törenine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mehmet Tunç, Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, Destekleme Hizmetleri Şube Müdürü Fazıl Çallı, Bilgi İşlem Müdürü Hamdullah Temel ve Proje Koordinatörü Ercan Erip ve kursiyer katıldı. Burada 66 kursiyerin sertifikaları düzenlenen törenle dağıtıldı.

Proje koordinatörü Ercan Erip, proje kapsamında 27 Kasım 2017 tarihinde Hakkari Valiliği ile sözleme imzalandığını belirtti. 7 Aralık 2017 tarihi itibariyle kursiyer alımları için gerekli çalışmalara başladığını belirten Erip, “26 Aralık 2017 tarihinde Hakkari SODES Proje Koordinasyon Ofisine yapılan revizyon talebi uygun görülmüş ve kursiyer sayısı 75 kişiye çıkarılmıştır. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 12 Ocak 2018 tarihinde yapılan protokol kapsamında kursiyerlerin isim listeleri verilmiş olup sistem üzerinden kayıtlara başlanmıştır. 2 Mart 2018 tarihinde teorik eğitimler için uzman eğitmenler görevlendirilmiştir. Teorik eğitimler 9 Nisan 2018 tarihinde başlanmıştır. 5 Mayıs 2018 tarihinde teorik eğitim sınavı Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün sınav salonlarında gerçekleşmiştir. Uygulama eğitimlerine ise 7 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ayrı gruplar halinde başlanmış ve 1 Haziran 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Loder eğitimlerinde 14, ekskavatör eğitimlerinde 13, greyder eğitimlerinde 13, Beko Loder (Hidromek) eğitimlerinde 10, vinç eğitimlerinde 9, silindir eğitimlerinde ise 7 kişi başarı olup sertifika almaya hak kazanmıştır” dedi.