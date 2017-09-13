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13 Eylül 2017 10:47

Hakkari’de 703 kilo 560 gram toz esrar ele geçirildi

47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.

Hakkari’de 703 kilo 560 gram toz esrar ele geçirildi

13 Eylül 2017 10:47


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Dün gece saat 23.50 sıralarında Hakkari’den Van istikametine seyir halinde olan bir aracın şüphe üzerine durdurulduğu ifade edilen açıklamada, “Araçta yapılan aramada 703 kilo 560 gram toz esrar maddesi, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 10 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.




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