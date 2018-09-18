Hakkari'de Ahilik kültür haftası etkinlikleri

Hakkâri'deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile kamu kurum müdürleri Ahilik Kültürü Haftası münasebetiyle Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret ettiler.

Hakkari Ticaret İl Müdürü Salih Çittçi, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fikret Keskin, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Selim Demez ve Hakkari Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü Mehmet Duran Ahilik Kültürü Haftası kapsamında ziyaret ettikleri Vali Cüneyit Orhan Toprak ile bir süre görüşerek yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdiler. Ziyaret sonunda Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin ve Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi Ahilik Kültürü Haftası anısına Vali Cüneyit Orhan Toprak'a plaket takdim ettiler.