İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de “Aile Okulu” semineri

Hakkari’de din görevlileri ve eşlerine yönelik "Aile Okulu" semineri düzenlendi.

Hakkari'de din görevlileri ve eşlerine yönelik "Aile Okulu" semineri düzenlendi.


Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca “Sağlıklı Birey, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum” projesi kapsamında Hakkari Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlileri koordinesinde din görevlileri ile eşlerine yönelik “Aile Okulu” semineri düzenlendi. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda düzenlenen seminere; İl Müftü Vekili Osman Doğan, vaizler, şube müdürleri, din görevlileri ve eşleri katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşması yapan İl Müftü Vekili Osman Doğan, Kur'an ve sünnet perspektifinde aile olmak ve aile kalmanın önemine değinerek, davetlerine icabet eden din görevlileri ve eşleri ile seminerde öğreticilik yapacak görevlilere teşekkür etti.


Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Davut Eşit ve Cumali Çakmak ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Necip Kızılkaya, Psikolojik Danışman Muhsin Orhan ve Hakkari İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdulkerim Yaşar tarafından verilen seminer, iki gün süreyle devam etti.


Seminere katılanlara katılım belgeleri verildikten sonra, din görevlileri adına söz alan imam-hatip Aziz Öncü, seminerin faydalı ve verimli geçtiğini, zaman zaman böylesi faaliyetlerin düzenlenmesi gerektiğini belirterek, emeği geçenler ile öğreticilik yapanlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.