Hakkari'de “Aile Okulu” semineri

Hakkari'de din görevlileri ve eşlerine yönelik "Aile Okulu" semineri düzenlendi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca “Sağlıklı Birey, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum” projesi kapsamında Hakkari Müftülüğüne bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlileri koordinesinde din görevlileri ile eşlerine yönelik “Aile Okulu” semineri düzenlendi. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda düzenlenen seminere; İl Müftü Vekili Osman Doğan, vaizler, şube müdürleri, din görevlileri ve eşleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşması yapan İl Müftü Vekili Osman Doğan, Kur'an ve sünnet perspektifinde aile olmak ve aile kalmanın önemine değinerek, davetlerine icabet eden din görevlileri ve eşleri ile seminerde öğreticilik yapacak görevlilere teşekkür etti.

Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Davut Eşit ve Cumali Çakmak ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Necip Kızılkaya, Psikolojik Danışman Muhsin Orhan ve Hakkari İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdulkerim Yaşar tarafından verilen seminer, iki gün süreyle devam etti.

Seminere katılanlara katılım belgeleri verildikten sonra, din görevlileri adına söz alan imam-hatip Aziz Öncü, seminerin faydalı ve verimli geçtiğini, zaman zaman böylesi faaliyetlerin düzenlenmesi gerektiğini belirterek, emeği geçenler ile öğreticilik yapanlara teşekkür etti.