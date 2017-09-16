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16 Eylül 2017 11:52

Hakkari’de altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi tarafından ‘2017 Hakkari Dönüşüm Programı’ kapsamında başlatılan, profesyonel bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari’de altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor

16 Eylül 2017 11:52


Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından altyapı ve asfalt çalışmaları kentin değişik noktalarında sürüyor. Yatırım programının profesyonel bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama çalışmaları, kentteki ana yol güzergahlarının önemli bir kısmında ve bazı mahallelerde tamamlama aşamasına gelirken, şehir merkezindeki Bulvar Caddesi’nde de asfalt kaplama çalışmalarının bir kısmının tamamlandığı belirtildi.


Karşıyaka Mahallesi ve hastane kavşağında bulunan barakaların kaldırılmasının ardından burada da asfalt çalışmalarının başlandığını belirten yetkililer, halen yapılmayan çarşı merkezindeki iki şeritli yoldan diğer kısmının asfaltlanması içinde altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.


Öte yandan vatandaşlar kış gelmeden çalışmaların bir an önce sonuçlandırmasını isterken, belediye yetkilileri ise programda olan yolların bitirilmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini ifade ettiler.




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