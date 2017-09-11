Hakkari’de altyapı ve asfalt çalışması

Hakkari Belediyesinin şehrin genelini kapsayacak şekilde projelendirdiği "Hakkari Merkez Profesyonel Bitümlü Sıcak Kaşırım (BSK) Asfalt Kaplama Yapım İşi", altyapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda devam ediyor. Bu kapsamda kentin bazı noktalarında asfalt kaplama çalışmaları yapılırken, Bulvar Caddesi ikinci şeridinde de altyapı çalışmalarına başlandı. Altyapı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte caddenin sıcak asfaltla kaplanacağı belirtildi.

Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, kentte altyapı ve asfalt çalışmalarının kademeli bir şekilde devam ettiğini belirttiler.