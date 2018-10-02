Hakkari'de anız yangını

Hakkari'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi Çölemerik Meslek Yüksekokulunun üst kısımlarındaki boş alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan alevler, kent merkezini dumanla kapladı. Bölgede yerleşim yeri ve ormanlık alanın olmaması nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmezken, Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.