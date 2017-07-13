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13 Temmuz 2017 10:00

Hakkari’de araç park sorunu

Hakkari’de yol kenarına park edilen araçlar, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Hakkari’de araç park sorunu

13 Temmuz 2017 10:00


Hakkari Belediye Başkanlığı yılların sorunu olan yolları yeniden inşa etmek için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Yol yapım çalışmaları nedeniyle bazı caddelerde trafik tek yönlü sağlanırken, yol kenarına park edilen araçlar ise gerek toplu taşımacılık yapan araç sürücülerini gerekse vatandaşları adeta çileden çıkardı. Onlarca aracın park edildiği yol kenarlarında bir taraftan vatandaşlar diğer taraftan ise araçlar geçiş yapmaya çalışıyor.


Çevre yolu sakinleri, araçlarını yol kenarına park eden sürücülere tepki göstererek, 115 Polis İmdat telefonunu arayarak bu araçlara bir çare bulunması talebinde bulundular. Vatandaşlar, “Belediye hummalı bir çalışma başlatmış. Her taraf şantiye halinde. Hakkari tarihinde ilk defa bu kadar kapsamlı çalışma yapılıyor. Kent merkezi ve mahalleler; modern yol, park ve bahçelere kavuşacak. Yollar büyük bir titizlikle yapılıyor. Yollar çift şeritli, bir yakasında çalışma yapılırken diğer şeritten ise araçlar çift yönlü olarak yoluna devam ediyor. Ancak bazı araç sürücüleri darıcık yollara araçlarını park edince hem yayalar hem de toplu taşıma araçları büyük bir sıkıntı yaşıyor. Düzensiz park eden araçlar, trafik akışını tehlikeye sokuyor. Bizim isteğimiz, araç sürücülerinin belediye ekiplerine yardımcı olması ve araçlarını yol kenarına park etmemeleridir. Biraz daha sabırlı olmaları halinde yolların yapılması ile birlikte herkes rahat bir nefes alacak. Araç sürücülerinden ricamız, yol kenarında araçlarını park etmemeleridir” şeklinde konuştular.


Yol çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten belediye yetkilileri ise, kalıcı yolların yapılması için vatandaşların biraz daha sabırlı olmaları ve araçlarını düzensiz olarak park eden sürücülerin de kendilerine yardımcı olmasını istediler.




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