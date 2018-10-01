Hakkari'de ‘arama kurtarma timi' kuruldu

Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından ‘arama kurtarma timi' kurdu.

Cilo Dağcılık Kulübü gönüllüleri, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanlarından alacakları arama kurtarma ve diğer eğitimlerin ardından afet durumlarında görev yapabilecek. Kulübün talebi üzerine başlayan eğitimler kapsamında AFAD uzmanları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi eğitim salonunda gönüllü arama kurtarma ekibiyle bir araya geldi. AFAD Şube Müdürü Resul Karadeniz, eğitimlerin ilk gününde, "afet bilinci" konulu sunum yaptı. Gönüllülere afetler hakkında detaylı bilgi veren Karadeniz, afetlere hazırlıklı olmanın ve oluşabilecek afetlere karşı gerekli tedbirleri almanın önemine vurgu yaptı.

Arama Kurtarma Uzmanı İlhan Akbaş ise, Cilo Dağcılık Kulübü bünyesinde arama kurtarma ekibinin kurulmasının önemli olduğunu belirterek, afet durumunda kurtarma standartlarının ne olduğu, hangi yolların izlenmesi gerektiği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ise, kentte AFAD dışında hiçbir kurumun arama kurtarma alanında yetişmiş ekibinin bulunmadığını ifade ederek, "Bu işin ehemmiyetini bilerek ilimizde, bölgemizde, ülkemizde oluşacak herhangi bir afet durumunda insanlarımıza yardım etmeyi ve erken müdahale anlamında AFAD ortaklığında hareket etmeyi amaçlıyoruz. Kulübümüz bünyesinde başarılı genç sporcularımızın olması bizleri böyle bir sorumluluğu almaya yönlendirdi. Van depreminde uzman ekipler ile günlerce enkazlarda çalışan biri olarak erken müdahalenin önemini biliyoruz. Bu bağlamda kulübümüz bünyesinde, üyelerimiz ve sporcularımızdan oluşan gönüllü bir arama kurtarma ekibi kurmaya karar verdik. AFAD bu konuda bize destek verdi. Bundan sonraki süreçlerde bütün gönüllü ekibimizin bilinçli ve donanımlı birer akut uzmanı olmaları yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Tansu, projelerine destek veren AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.