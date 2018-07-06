Hakkari’de asfalt çalışması gece de yapılıyor

Hakkari Belediye Başkanlığının kent genelinde başlattığı asfalt çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Gece geç saatlere kadar süren yoğun mesai ile Gazi Mahallesi ve Kırkkonutlar semtindeki asfalt çalışmaları ikinci gününe girdi. Kent merkezindeki çalışmaların gece de devam etmesi mahalle sakinlerini sevindirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay ise, çalışmaları yakında takip ederek mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti.

Hakkari Belediyesi, kış ayları gelmeden önce tüm mahalle yollarını asfaltlamayı planlıyor.