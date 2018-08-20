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20 Ağustos 2018 11:46

Hakkari’de asfalt mesaisi devam ediyor

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kentin değişik mahallelerinde başlatılan asfalt çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Hakkari’de asfalt mesaisi devam ediyor

20 Ağustos 2018 11:46


Kentin birçok mahallesini asfalta kavuşturan Hakkari Belediyesi, asfaltı olmayan mahallelerde ise çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Köyden kente göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu ve ilk defa asfalta kavuşan Keklikpınar Mahallesi’nde ise asfalt çalışmalarında sona gelindi.


Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, burada asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Mahallelerinin ilk defa asfalta kavuştuğunu belirten Keklikpınar Mahallesi sakinleri ise, belediye yetkililerine çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.




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