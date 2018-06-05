Hakkari’de asfalt sezonu başladı

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından altyapı inşası tamamlanan Kıran ve Berçelan mahallelerinde asfalt çalışması başlatıldı. Bir süre önce Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başkan Vekili Yardımcısı Erhan Okay’ın teknik ekiple birlikte incelemelerini sürdürdüğü mahallelerde asfalt çalışmalarının başlatılması vatandaşları sevindirdi.

Çamurlu ve çukurlu yollardan kurtulmanın heyecanını yaşayan mahalle sakinleri, bu çalışmalardan dolayı Hakkari Belediye Başkanlığı yetkililerine teşekkür ettiler.