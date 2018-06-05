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05 Haziran 2018 09:28

Hakkari’de asfalt sezonu başladı

Hakkari’de 2018 yılı asfalt sezonu başladı.

Hakkari’de asfalt sezonu başladı

05 Haziran 2018 09:28


Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından altyapı inşası tamamlanan Kıran ve Berçelan mahallelerinde asfalt çalışması başlatıldı. Bir süre önce Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başkan Vekili Yardımcısı Erhan Okay’ın teknik ekiple birlikte incelemelerini sürdürdüğü mahallelerde asfalt çalışmalarının başlatılması vatandaşları sevindirdi.


Çamurlu ve çukurlu yollardan kurtulmanın heyecanını yaşayan mahalle sakinleri, bu çalışmalardan dolayı Hakkari Belediye Başkanlığı yetkililerine teşekkür ettiler.




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