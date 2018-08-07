Hakkari’de ASP hizmet binasının temeli atıldı

Gazi Mahallesi Keskinler Semtinde yapılan temel atma törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Çevre ve Şehircilik Müdürü Edip Alan, Defterdar Mehmet Ar, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya ve kurum personelleri katıldı. Temel atma töreninin açılış kurdelesini kesen Vali Cüneyit Orhan Toprak, daha sonra açıklama yaptı. Vali Toprak, Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün hizmet binasının temel atma töreni vesilesi ile bir araya geldiklerini belirterek, “520 günlük bir inşaat süresi ön görüyoruz. İnşallah süresi içerisinde bu bina tamamlanıp halkımızın, devletimizin, milletimizin ihtiyacı olan herkese fayda sağlamak üzere hizmete girecek. İnşallah burada çalışan arkadaşlarımız, işçilerimize de selamet bir şekilde bu görevlerini, bu hizmetlerini tamamlayarak kazasız belasız tekniğine uygun şekilde inşaatın bitmesinde kendilerine kolaylıklar diliyorum. Hakkarimize böyle önemli bir tesis kazandırmanın gururu ile huzurlarınızda temelini atıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Vali Toprak’ın konuşmasının ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.