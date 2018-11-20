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Hakkari'de atletizm yarışması

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm yarışması büyük ilgi gördü.


Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği okul sporları atletizm yarışmasına değişik okullardan 250 sporcu katıldı. Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde düzenlenen yarışmaya katılan sporcular kıyasıya yarıştı.


Yarışma sonunda dereceye giren sporcuları anlında öpen Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, ödüllerini takdim etti.


Dereceye giren sporcuların il dışında Hakkari'yi temsil edecekleri belirtildi.

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