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25 Haziran 2017 15:41

Hakkari’de bayramlaşma töreni

HAKKARİ (İHA) – Hakkâri’de Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hakkari’de bayramlaşma töreni

25 Haziran 2017 15:41


Hakkari Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Gökgöz, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Engin Pınar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdulkadir Akseki, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Vali Yardımcısı Bekir Abacı, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak onlarla bir süre sohbet etti.


Öğretmenevindeki bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı ve polisevinde düzenlenen programlara katılarak güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.




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