Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 11:27

Hakkari’de bir iş makinesi ateşe verildi

Hakkari’de bir iş makinesi ateşe verildi

02 Ocak 2017 11:27

Hakkari’nin Meskan askeri üst bölgesine yol yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. O anlar ise bir cep telefonu ile görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Olgunlar köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunan Meskan askeri üst bölgesine yol yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş makinesi kullanılamaz hale geldi. O anlar ise yoldan aracıyla gecen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
-2
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç