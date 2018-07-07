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07 Temmuz 2018 11:29

Hakkari’de bozuk satıhlı yollar onarılıyor

Hakkari’nin değişik noktalarında bozuk satıhlı yolları yer yer belirleyerek yeniden asfaltla kaplayıp onarılmaya başlandı.

Hakkari’de bozuk satıhlı yollar onarılıyor

07 Temmuz 2018 11:29


Kent genelinde asfalt çalışmalarını yürüten Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri aşırı sıcaklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Toz ve çamurdan geçilmeyen yolların biran önce asfaltlanması için gece gündüz çalışan belediye ekipleri tahrip olan yolları ise yeniden onarıyor. Şehrin değişik noktalarında bozuk satıhlı yolları yer yer belirleyerek yeniden asfaltla kaplayıp onarılmaya başlayan çalışmaları yerinde denetleyerek teknik ekipten bilgi alan Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, kademeli olarak çalışmalarının devam edeceğini söyledi.




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