Hakkari’de Çiçekler Solmadan Projesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği “Çiçekler Solmadan” proje toplantısı büyük ilgi gördü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen Çiçekler Solmadan Projesinin tanıtım toplantısına Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, HATSO Başkanı Servet Taş, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşması yapan TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2014 yılının Nisan ayında Avrupa Birliği mali desteği ile sosyal dışlanma ile mücadele amacıyla dezavantajlı birey ve grupların sosyal entegrasyonu ve istihdamına yönelik yeni bir hibe programı başlattığını söyledi. Karataş, “Yerinden edilen nüfusun büyük çoğunluğu kentte istihdam için yetersiz eğitim seviyelerine sahiptirler. Türkiye göç ve yerinden olmuş nüfus araştırmasına göre, göç edenlerin yaklaşık yarısı işsiz, diğer yarısı ise kayıtsız çalışmaktadır. ‘Çiçekler Solmadan’ adlı projemiz ile bu şekilde göç etmiş kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasını amaç edindik” dedi.

Karataş, projelerinin Türkiye genelinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan 2 bin 270 projeden destek almaya değer görülen 145 proje arasına girdiğini de sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da, projelerin artık Türkiye’de gerçekleştiğini söyledi. Müdür Durgun, “Çiçekler Solmadan Projesi inşallah ilimizde istihdama dönük olan önemli projelerden bir tanesi. Biz tabi eğitim camiası olarak sadece bir projeyle değil, bundan sonra birçok proje ile devreye girmek istiyoruz. İlin sadece eğitim noktası değil birçok alanda bize ihtiyaç duyulan mesleki eğitimlerde devreye girmek istiyoruz. Bu projelerle inşallah bunları gerçekleştireceğiz diye umut ediyorum. Son olarak bu projenin yazılımında, kullanımında ve uygulamasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tanıtım toplantısı, konuşmaların ardından “TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü” yazılı yaş pastasının kesilmesi ve verilen ikramlarla son buldu.