Hakkari’de çifte bayram

TRT Kurdi’de canlı yayınlanan "çepik" programı, kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 250 hanelik ve 2 bin nüfuslu Bağışlı köyünde yapıldı. Güvenlik korucularının geniş güvenlik önlemi aldığı programa Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eyhan Tunç, Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Abdi Arslan ile il, ilçe ve çevre illerden çok sayıda davetli katıldı. Yemek ikramı ile başlayan programda Hakkari’in gelenek ve görenekleri, yöresel kıyafet defilesi, bayramlarda ikram edilen tatlı ve yemek çeşitleri, tandırda ekmek pişirme ve ot biçmede kullanılan tırpan canlı olarak tüm dünyaya tanıtıldı. Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı sanatçılardan Leyla Uçar, Mahmut Duman ve 10 kişilik Erbane Grubu’nun sahne aldığı program, katılımcıların beğenisini aldı.

Öte yandan ünlü sanatçı Aydın Aydın ise Hakkari ve çevresinin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.