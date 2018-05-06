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06 Mayıs 2018 16:08

Hakkari’de ‘Çocuk Koruma Kanunu’ toplantısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı Bekir Abacı başkanlığında ‘5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı yapıldı.

Hakkari’de ‘Çocuk Koruma Kanunu’ toplantısı

06 Mayıs 2018 16:08


Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Köçek, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdür Vekili Hidayet Koç, Çocuk Şube Büro Amir Vekili Hakan Şahimer, Denetimli Serbestlik Müdürü İsmail Aslan ve Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulmecit Yılmaz katıldı. Sosyal Çalışmacı Sabah Turan, 2017 yılı 6. Dönem İl Koordinasyon toplantısında alınan kararlar ve kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.


Toplantıda, 5395 Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde çocuklara ilişkin gündemde yer alan sorunların çözümüne ilişkin hangi sosyal hizmet modellerinin uygulanabileceği konusunda gerekli bilgi alışverişinde bulunularak, yapılması planlanan çalışmalar kararlaştırıldı.


Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.




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