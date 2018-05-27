Hakkari’de çocuklara yönelik boyama etkinliği

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde düzenlenen yüz boyama etkinliğine onlarca çocuk katıldı. Burada toplanan çocuklara palyaçolar tarafından şeker ve balon dağıtılıp daha sonra da yüzleri güzel bir şekilde boyandı.

Etkinliği Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Erhan Okay, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, Hakkari Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü İsa Ölmez ve Cinegolds Sinema ve Organizasyon Müdiresi Hatice Doğan da katıldı.

Etkinlikten dolayı memnun olduklarını belirten aileler, bu faaliyetlerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.