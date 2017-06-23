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23 Haziran 2017 17:52

Hakkari’de çocukların bayramlık sevinci

Hakkari Belediyesi; yetim, öksüz ve muhtaç aile çocuklarına yönelik bayramlık kıyafeti yardımı yaptı.

Hakkari’de çocukların bayramlık sevinci

23 Haziran 2017 17:52


Hakkari Belediyesi, Ramazan Bayramı münasebetiyle Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce belirlenen 265 yetim ve öksüz çocuk ile 220 yardıma muhtaç çocuğa toplam bin 800 parça bayramlık kıyafeti yardımında bulundu. Hakkari Belediye Başkan Vekili Epcim ve Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Akif Bildirici’nin katılımıyla kıyafet dağıtımı yapılan çocuklar, aileleriyle teker teker yaşlarına göre beğendikleri kıyafetlerle giydirildi. Bayramlık kıyafetlerine kavuşmanın sevincini yaşayan çocuklar ve aileleri, Belediye Başkan Vekili Epcim’e teşekkür ettiler.


Burada bir açıklamada bulunan Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, “Mübarek Ramazan ayının sonunda bizleri bekleyen bayram sevincinde yetim, öksüz ve yardıma muhtaç çocuklarımızı unutmayıp, bayram günü çocuklarımızın gülümsemesine ortak olabilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek için çocuklarımıza kıyafet desteği sunduk. Burada yetim, öksüz ve yardıma muhtaç çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu mutluluğa emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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