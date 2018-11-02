Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde polis ekiplerince yapılan arazi arama taraması faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polis ekiplerince yapılan arazi arama taraması faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesi İncesu mezrası sırtlarında dün arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bin 33 adet 7,62*39 çapında Ak 47 ve 758 adet 7,62*54 çapında Bixi fişekleri, 8 adet el bombası, 6 adet el bombası tıpası, 6 adet içinde muhtelif sayıda fişek bulunan şarjör, 13 adet anti tank roket mühimmatı, 3 adet roket sevk motoru, 1 adet anti personel roket mühimmatı, 17 adet sevk fişeği, 5 adet içi boş sevk fişeği kabı, çeşitli ebatlarda kablo parçaları, muhtelif sayıda pil ve pil blokları, EYP yapımında kullanılan anahtar sistemleri ve elektronik devre parçaları, 5 adet uzaktan kumandalı alıcı, 2 top bant, 2 adet yapıştırıcı, 2 adet silikon ve 2 adet testere ucu, 1 adet küçük kazma, 1 adet makas ve pense, 2 adet hücum yeleği, 1 adet uyku tulumu, 1 adet ağzı kesik büyük tüp ve çeşitli yaşamsal malzemeler ele geçirilmiş olup; olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.