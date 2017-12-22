Hakkari’de Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlık

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçeceği Gazi Mahallesi Fatih Kışlası güzergahından başlanarak çarşı merkezi ve AK Parti Hakkari İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinin yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spo

r İl Müdürlüğü spor salonunun önüne kadar tüm caddeler Türk bayraklarıyla süslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreye katılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda güvenlik önlemleri attırılarak binanın iç ve dış kısımları Türk bayrakları donatıldı.

Hakkari Belediye Başkanlığından da anonslar yapılarak, araç sürücülerinin caddelerde park etmemeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Kentin değişik noktalarındaki billboardlar ise Cumhurbaşkanının fotoğrafları ile donatıldı. Öğretmenevi önünde bulunan Barış Caddesi ise trafik ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve beraberindekiler ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde denetlemelerde bulundular.

Hakkarili vatandaşlar da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Öte yandan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya ve beraberindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de önceki gün çarşı esnafını dolaşarak tüm Hakkari halkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya davet etmişlerdi.