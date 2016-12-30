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30 Aralık 2016 14:06

Hakkari’de dağ keçileri görüntülendi

Hakkari’de dağ keçileri görüntülendi

30 Aralık 2016 14:06

Hakkâri’de kar yağışı sonrası yiyecek bulamayan dağ keçileri, Sümbül Dağı eteklerinde görüntülendi.
Hakkâri’de yiyecek bulabilmek için şehre yaklaşan dağ keçileri, Hakkâri-Van karayolunda seyreden yolcular tarafından görüntülendi. Dağ keçilerinin Sümbül Dağı eteklerindeki ilerleyişini fotoğraflayan vatandaşlar, hayvanların günlerce kayalık alanda beklediklerini belirttiler. Çok sayıda hayvanın kayalıklara sıkıştığını ifade eden vatandaşlar, ilgili kurumun dağ keçilerine yem bırakması gerektiğini söylediler.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hakkâri Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri ise, yiyecek bulamayan dağ keçilerinin şehre 3 kilometre yaklaştığını belirterek, "Sümbül Dağı’nda dağ keçileri her zaman var. Sümbül Dağı’nda 20’ye yakın dağ keçisini gözlemledik. Tabi ağır geçen kış şartlarından dolayı burada zorlanıyorlar. Dolayısıyla yem bulabilecekleri alana yöneliyorlar. Dağ keçilerinin zarar görmemesi için kolluk kuvvetleri ve köy muhtarları ile görüştük, köylülere bu konuda gerekli eğitimi verdik. Herkesin sahip çıkması gerekiyor, bu bir sevgi işidir. Bu dağ keçilerini hep birlikte korumalıyız. Siz kamuoyunu, bizler de elimizdeki imkanları kullanarak halkı bilgilendireceğiz” dedi.



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