Hakkari'de değerlendirme toplantısı

Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, okul ziyaretlerinin ardından eğitim kalitesinin yükseltilmesi için toplantılarını sürdürüyor. İlçe milli eğitim müdürleriyle bir araya gelen Bilal Gür, çeşitli önerilerde bulundu. Gür, “Aynı işleri yaparsanız, aynı sonuçları elde edersiniz. Bizler farklı bakış açıları, yeni yaklaşımlar geliştirerek bugünün dünden daha iyi olması için çalışmalıyız. Yolumuza devam ederken belirli hedeflerimizin olması, bugünü düne göre kıyaslamak için istatistiksel çalışmalarımızın olmasının yanı sıra, yaptığımız işe de hakim olmamız gerekir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin daha iyi yetişmesi için gereken fedakarlığı göstermek zorundayız. Hiçbir öğrencimizi kaybetme gibi bir lüksümüz bulunmamaktadır. Destekleme ve yetiştirme kurslarının yakından takibini yapmamız gerekir. Gençlerimizi, akademik çalışmaların yanında, sosyal ve kültürel faaliyetler ile destekleyerek vatanına, milletine bağlı gençler olarak yetiştirmek için gerekirse 24 saat çalışmalıyız. Okullarımızın huzurlu bir ortam olması için, okul pansiyonlarını, ilçemizdeki okul servis araçlarının denetimlerini sık sık yapmalıyız. Eğitim ortamlarımızın temizliği ve hijyeni noktasında da hassas olmalı ve okullarımızı her yönüyle yaşam alanı haline getirmek için hep birlikte büyük bir çaba sarf etmeliyiz. Böylece hem ilçe olarak, hem il olarak, hem de ülke olarak çok daha güçlü oluruz” dedi.

Gür, toplantıda Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve liseye geçiş sisteminde yapılan değişikliklere de değindi.