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13 Temmuz 2017 09:04

Hakkari’de dere yatakları temizleniyor

Hakkari Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dere yataklarında biriken çöpler temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Hakkari’de dere yatakları temizleniyor

13 Temmuz 2017 09:04


Bir süre önce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Hakkari Belediye Başkanlığında göreve başlayan işçiler, Dağgöl Mahallesi’nden geçen dere yatağında biriken çöp atıklarının oluşturduğu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması ve çevre sağlığının korunması için çalışma başlattı. Burada iş elbiselerini ve çizmelerini giyen işçiler, ellerine aldıkları küreklerle dere yatağında biriken çöpleri temizledi. Toplatılan çöpler titizlikle çöp poşetlerine doldurulduktan sonra kamyonlara yüklenerek şehir dışındaki çöp toplama merkezine götürüldü.


Belediye yetkililer, il merkezinin genelinde insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için sürekli çalışmalar yaptıklarını belirterek, tüm vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundular.




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