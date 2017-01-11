Hakkari’de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönden etkiliyor.

Birçok mahalledeki içme suyu şebekesi ile şelalelerin, Zap Suyu’nun ve dere yataklarının donduğu Hakkari’de, bazı caddeler ise buz pistine dönüştü. Buz pistine dönüşen iş yerlerinin önündeki buzları kazma ve küreklerin yardımıyla temizleyen esnaflar, soğukların işlerini de aksadığını belirttiler.

Özellikle güneş görmeyen caddelerin adeta buz pistine dönüştüğünü ifade eden esnaflar, kendi imkanlarıyla iş yerlerinin önündeki buzları temizlediklerini söylediler.