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24 Haziran 2017 15:16

Hakkari’de "Duman"1" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde gerçekleştirilen ’Duman-1’ operasyonu kapsamında Hakkari’de 78 bin 545 paket gümrük kaçağı sigara, 25 şişe gümrük kaçağı içki ile çok sayıda tütün mamulleri ele geçirildi.

Hakkari’de

24 Haziran 2017 15:16


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 22 Haziran 2017 günü Türkiye genelinde gerçekleştirilen ’Duman 1’ isimli operasyonda ilimiz genelinde yapılan aramalar sonucunda; 78 bin 545 paket gümrük kaçağı sigara, 74 bin 800 adet makaron, 679 kilo nargile tütünü, 33 kilo 670 gram kıyılmış tütün, 17 kilo 200 gram gümrük kaçağı çay, 25 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilmiştir. 23 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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