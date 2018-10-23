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Hakkari'de “Dünya El Yıkama Günü” standı açıldı

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Dünya El Yıkama Günü” ve akılcı antibiyotik kullanımı standı açıldı.


Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce “Dünya El Yıkama Günü” ve akılcı antibiyotik kullanımı etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Birimi tarafından Bulvar Caddesi üzerinde stant kurdu. Kurulan stantta doğru el yıkama teknikleri ve antibiyotik kullanımının zararları hakkında vatandaşlara bilgi verilerek, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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