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Hakkari'de “Dünya Gıda Günü” etkinlikleri

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi tarafından “Dünya Gıda Günü” etkinlikleri kapsamında öğrenciler bilgilendirilerek, meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.


Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi, Hakkari Atatürk İlköğretim Okulundaki öğrencilerle bir araya geldi. “Dünya Gıda Günü” etkinlikleri kapsamında öğrencilere güvenilir gıda hakkında slayt gösterimleri eşliğinde detaylı bilgiler veren ekipler, program sonrası öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulundu.


Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi yetkilileri, dünya üzerindeki yetersiz beslenen ve aç insanların acısına dikkat çekmek, farkındalığı yaymak ve açlık felaketine karşı insanları harekete geçirmek amacı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 1945'teki kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle her yıl 150'den fazla ülkede 16 Ekim'de "Dünya Gıda Günü" olarak kutlandığını ifade ettiler. Yetkililer, “Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması, ‘Sıfır Açlık' olarak belirlenmiştir. İnsanların yaşamını sürdürmesinde en önemli unsur olan gıdaya ulaşmada sıkıntılar yaşanmaktadır. Dünyada sayıları 900 milyonu aşan insan, açlık koşullarında ve yeterli gıdaya ulaşamayanlarla birlikte, beslenme yetersizliği yaşayan 2 milyarın üzerinde insan bulunduğu bildirilmektedir. Dünyada üretilen gıda maddelerinin artan nüfusa yeterli olmadığı, gıda kayıp ve israfları azaltmamız ve daha fazla üretmemiz gerekir” denildi.


Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi yetkilileri, gıdaya ulaşabilmek kadar gıda güvenilirliğine de önem verdiklerini ve bu nedenle çiftlikten sofraya kadar güvenilir gıda anlayışıyla hareket ettiklerini belirttiler. Hakkari'de güvenilir gıdaya yönelik çeşitli kurslar düzenlendiğini ifade eden yetkililer, projeler gerçekleştirme ve farkındalık oluşturmak gibi faaliyetlere ağırlık verdiklerini söylediler. Hakkari'de şu ana kadar 750 denetim gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerde üreticiye göz açtırmayarak gerekli durumlarda idari yaptırımlar uyguladıklarını da anlatan yetkililer, aynı zamanda denetimlerde vatandaş ve esnafa ücretsiz danışmanlık hizmeti de verdiklerini belirttiler.

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