Hakkari'de eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı

Hakkari'de 2018-2019 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı Vali Cüneyit Orhan Toprak, başkanlığında yapıldı.

Valilik konferans salonunda düzenlene toplantıya Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Burada konuşan Vali Toprak, Türkiye'de 20 milyon, ilimizde 69 bin 200 civarında öğrencinin dün itibarıyla yeni eğitim ve öğretime başladığını söyledi. Vali Toprak, ”Ülkemiz genelinde 20 milyon öğrencimizin en iyi şartlarda ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürülmesi için gereği yapılmaktadır. Öğrencilerimizi çağımızın gerektirdiği, her türlü teknoloji tanıştıracağız. Vatanına, ailesine ve iyi birey olup topluma kazandırmak için öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Öğretmenlerimizin de öğrencilere karşı çok hassas olmaları gerekir. Her türlü hareketlerini gözetleyip davranışlarını takip etmeniz gerekir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öğrencilerinizi iyi yetiştirerek en önemlidir. Okul çevresi ve öğrenci taşıma güvenliği konuları üzerinde de hep birlikte çocuklara sahip çıkalım" dedi.

Okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi.