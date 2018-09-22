Hakkari'de ekmek 1.50 TL oldu

Hakkari'de bir süredir 1 TL'den satılan ekmeğe yüzde 35 zam yapılarak 1.50 TL oldu.

Daha önce 220 gram ekmek 1 TL'den satılırken yüzde 35 zamlanarak 240 gramı 1.50 TL oldu. 130 gram lavaş ekmeği ise 1 TL oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve Fırıncılar Federasyonu yetkilileri ise ekmek üretiminde kullanılan hammade de ve un fiyatlarındaki artış da göz önünde bulundurularak buna göre, 240 gram ekmeğin 1.50 TL, 130 gram lavaş ekmeğin ise 1 TL'den olarak satılmasına karar verildiğini belirttiler.

Ekmeğe yapılan zam haberini sabah saatlerinde öğrenen dar geliri vatandaşlar ise yapılan yüzde 35'lik ekmek zammına tepki gösterdiler.