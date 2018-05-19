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19 Mayıs 2018 13:04

Hakkari’de Elifi Nağme konserine büyük ilgi

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan şenliğine Elifi Nağme konser damgasını vurdu.

Hakkari’de Elifi Nağme konserine büyük ilgi

19 Mayıs 2018 13:04


Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan Ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Yapılan birbirinden güzel etkinliklere Ramazan İlahi Esmaül Hüsna, çocuk Ramazan, Anadolu çocuk müzikal, Mehmet Avcı şiir naad ve Elifi Nağme konseri damgasını verdi.


Ramazan şenliklerinde sahne alan ve İstanbul’dan gelen Elifi Nağme ekibi birbirinden güzel şarkılarla Hakkarililere unutulmaz anlar yaşattılar. Yaklaşık bin kişinin katıldığı şenliklerde davetlilere mısır ve çay ikramı yapıldı.




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